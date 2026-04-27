В Кремле отреагировали на слова Трампа про контакты с Путиным
27 апреля 202613:05
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о беседах с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил журналистам.
Ранее Трамп сообщил, что продолжает контакты с Путиным, пишет RT. При этом политик не уточнил, когда общался с коллегой.
Как отметил Песков, Кремль всегда дает сообщения о телефонных разговорах главы российского государства, и помощник президента Юрий Ушаков дает брифинги и рассказывает о контактах президента.
