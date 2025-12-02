Путин: Европа сама вывела себя из украинского урегулирования
Европейские страны сами вывели себя из процесса урегулирования на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, в настоящее время у европейцев нет мирной повестки и сейчас они мешают усилиям США по урегулированию, выдвигая неприемлемые для России предложения к мирному плану по Украине.
«Сами отказались от мирных переговоров и президенту Трампу мешают», - сказал глава государства.
Он добавил, что Москва допускает возвращение европейцев к переговорам, но для этого им следует учитывать реалии на земле.
Ранее Путин заявил, что если европейские страны захотят развязать конфликт и начать боевые действия, то Россия готова к этому «прямо сейчас», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Туры от 10 тысяч и альпака-парк: Почему россияне зимой выбирают Архыз и Шерегеш
- Силуанов: Россияне не заметят увеличения НДС
- Путин: Европа сама вывела себя из украинского урегулирования
- Путин заявил, что Россия может «отрезать Украину от моря»
- «Дорожают на треть!»: Как сэкономить на покупке авиабилетов перед Новым годом
- Путин: Россия готова к войне с Европой
- Путин снова пригласил иностранных журналистов в Красноармейск
- Путин перевел посла Андреева из Польши в Словакию
- В Госдуме пообещали, что долг Северного Кавказа за свет не повесят на регионы
- Путин назвал снижение инфляции в РФ важным достижением 2025 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru