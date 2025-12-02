Путин: Европа сама вывела себя из украинского урегулирования

По его словам, в настоящее время у европейцев нет мирной повестки и сейчас они мешают усилиям США по урегулированию, выдвигая неприемлемые для России предложения к мирному плану по Украине.

«Сами отказались от мирных переговоров и президенту Трампу мешают», - сказал глава государства.

Он добавил, что Москва допускает возвращение европейцев к переговорам, но для этого им следует учитывать реалии на земле.

Ранее Путин заявил, что если европейские страны захотят развязать конфликт и начать боевые действия, то Россия готова к этому «прямо сейчас», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

