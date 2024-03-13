Путин: Если войска США появятся на Украине, отнесемся к ним как к интервентам

Если американские войска появятся на Украине, Москва отнесется к ним как к интервентам, заявил журналисту Дмитрию Киселеву президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

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По его словам, в Вашингтоне это понимают. «Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины. Они это понимают», — заявил глава государства.

Ранее Пентагон допустил войну НАТО с РФ в случае поражения Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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