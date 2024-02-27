Песков предупредил о неизбежном конфликте при отправке военных НАТО на Украину

Прямой конфликт между Россией и НАТО станет неизбежен в случае появлении на Украине военных альянса. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, таким же образом подобные действия должны оценивать и власти входящих в блок стран, параллельно задавая себе вопрос, соответствует ли это интересам их государств и граждан.

«Мы обратили внимание на то, что тема отправления военных на Украину действительно обсуждалась... Целый ряд стран... сохраняют достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что консенсуса по отправке войск на Украину нет, однако исключать такую возможность нельзя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаНАТОРоссияДмитрий Песков

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