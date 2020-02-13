Путин допустил отсрочку по второму чтению закона о поправках в Конституцию

«Нас никто не торопит. Поэтому и второе чтение можно немножко отложить, попросить коллег», - сказал глава государства в ходе с членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны.

Президент добавил, что к вопросу изменений в Конституции нужно подходить «основательно», так как речь идет о будущем следующих поколений.

В конце января переноса второго чтения законопроекта о поправках в Конституцию не исключил и спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает RT.

