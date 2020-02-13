Путин допустил отсрочку по второму чтению закона о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин допустил перенос на более поздний срок рассмотрение Думой второго чтения законопроекта о поправках в Конституцию.
«Нас никто не торопит. Поэтому и второе чтение можно немножко отложить, попросить коллег», - сказал глава государства в ходе с членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны.
Президент добавил, что к вопросу изменений в Конституции нужно подходить «основательно», так как речь идет о будущем следующих поколений.
В конце января переноса второго чтения законопроекта о поправках в Конституцию не исключил и спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает RT.
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