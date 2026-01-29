Россиянам объяснили переход на новую систему высшего образования в России

Отказ от системы бакалавриата и магистратуры в России не приведет к существенным изменениям для нынешних школьников, планирующих поступление в вузы. Об этом заявил заслуженный учитель России Евгений Ямбург в комментарии «ФедералПресс».

По его словам, переход на модель базового и специализированного высшего образования, который запланирован с 1 сентября 2026 года, не станет резким переломом для абитуриентов. Ямбург отметил, что в школах уже действуют профильные классы — математические, медицинские и другие, выпускники которых будут поступать в вузы в рамках новой системы.

Комментируя отказ от Болонской системы, эксперт указал, что ее внедрение изначально было связано с необходимостью признания российских дипломов в Европе. В текущих условиях, по его оценке, эта цель утратила актуальность, что и стало одной из причин пересмотра подходов к высшему образованию.

Ямбург также отметил, что прежняя система имела как преимущества, так и недостатки. В частности, она позволяла сочетать разные образовательные траектории, тогда как специалитет обеспечивает более последовательную и углубленную профессиональную подготовку с последующей узкой специализацией, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
