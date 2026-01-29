Россиянам объяснили переход на новую систему высшего образования в России

Отказ от системы бакалавриата и магистратуры в России не приведет к существенным изменениям для нынешних школьников, планирующих поступление в вузы. Об этом заявил заслуженный учитель России Евгений Ямбург в комментарии «ФедералПресс».

По его словам, переход на модель базового и специализированного высшего образования, который запланирован с 1 сентября 2026 года, не станет резким переломом для абитуриентов. Ямбург отметил, что в школах уже действуют профильные классы — математические, медицинские и другие, выпускники которых будут поступать в вузы в рамках новой системы.