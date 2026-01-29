СМИ: Трампа разозлили слова журналиста о его переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал американского журналиста после замечания о том, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным он выглядел «подавленным». Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По данным телеканала, инцидент произошел в середине августа во время возвращения Трампа с Аляски. На борту самолета он смотрел репортаж телеканала Fox News, посвященный его переговорам с российским лидером. Услышав комментарий репортера о том, что Трамп якобы выглядел подавленным на фоне Путина, американский президент пришел в ярость и заявил о намерении позвонить руководству, чтобы добиться увольнения журналиста.