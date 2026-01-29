Иску Киргизиии в суд ЕАЭС из-за ОМС сочли бесперспективным
Суд по иску Кыргызстана ограничится формальным решением с отсылкой к процессуальному праву, дальнейшая перспектива развития данного заявления крайне низкая, сказал НСН Андрей Инюшкин.
Заявление со стороны Кыргызской Республики в суд ЕАЭС связано с политическими мотивами, вызванными желаниями усилить свою позицию на полях Союза, заявил НСН кандидат юридических наук, член Российской академии юридических наук, член Экспертного клуба «Дигория» Андрей Инюшкин.
Кыргызстан подал иск в суд ЕАЭС (Евразийский экономический союз) к России из-за отказов выдавать полисы ОМС членам семей трудовых мигрантов, сообщило агентство 24.kg. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, в свою очередь, заявил, что у работающих мигрантов и их семей есть возможность приобрести за свои средства полис дополнительного медицинского страхования (ДМС) и получать медобслуживание. Инюшкин усомнился в успешном решении иска Киргизии.
«Заявление со стороны Кыргызской Республики в суд ЕАЭС связано с политическими мотивами, вызванными желаниями усилить свою позицию на полях союза. Жалоба представителей Киргизии малоперспективна из-за попытки заявителей дать анализ национальным нормам права, которые определяются самими государствами-участниками ЕАЭС, а не международными обязательствами. Медицинское страхование в РФ отражает все лучшие мировые практики и разработано с учетом последних тенденций регулирования данной области. В этих условиях вероятность на дальнейшую перспективу развития данного заявления оценивается крайне низко. Прогнозируя перспективы развития спора, вероятнее всего, суд ограничится формальным решением с отсылкой к процессуальному праву», — сказал собеседник НСН.
Ранее зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил НСН, что в России на оплату медицинской помощи трудовым мигрантам уже уходят миллионы рублей из бюджета медицинских учреждений, а необходимость обеспечить полисом ОМС еще и членов семьи мигрантов заметно увеличит нагрузку на социальную систему.
