Каллас заявила о нежелании ЕС инициировать диалог с Россией

Евросоюз не намерен выступать инициатором возобновления диалога с Россией и не планирует предлагать Москве какие-либо уступки в контексте украинского урегулирования. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи министров иностранных дел стран-участниц ЕС.

По ее словам, в Брюсселе не считают возможным самим обращаться к российской стороне с призывами к переговорам. Каллас указала, что, по оценке Евросоюза, Россия уже получает значительные выгоды в результате давления США на Украину, поэтому у Москвы нет стимулов для отдельного диалога с ЕС, отмечает RT.

ЕС планирует утвердить 20-й пакет санкций против России 24 февраля

Глава евродипломатии подчеркнула, что в текущей ситуации Евросоюз сосредоточен исключительно на дальнейшем усилении давления на Россию.

Комментируя переговоры в Абу-Даби, Каллас выразила мнение, что российская сторона не относится к ним всерьез. По ее оценке, представители России не были задействованы на уровне лиц, уполномоченных принимать ключевые решения, передает «Радиоточка НСН».

