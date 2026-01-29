Каллас заявила о нежелании ЕС инициировать диалог с Россией

Евросоюз не намерен выступать инициатором возобновления диалога с Россией и не планирует предлагать Москве какие-либо уступки в контексте украинского урегулирования. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи министров иностранных дел стран-участниц ЕС.

По ее словам, в Брюсселе не считают возможным самим обращаться к российской стороне с призывами к переговорам. Каллас указала, что, по оценке Евросоюза, Россия уже получает значительные выгоды в результате давления США на Украину, поэтому у Москвы нет стимулов для отдельного диалога с ЕС, отмечает RT.