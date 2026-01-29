Шахназаров назвал кассовые сборы плохим показателем успеха фильмов
Оценивать успех фильмов по кассовым сборам бессмысленно, поскольку реальное значение имеет не объем выручки, а количество зрителей и длительный интерес к картине. Об этом заявил режиссер, народный артист России и генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров, сообщает РБК.
По его словам, примером такого подхода является творчество Андрея Тарковского, фильмы которого не были кассовыми хитами в момент выхода, но продолжают пользоваться устойчивым спросом спустя десятилетия. Шахназаров отметил, что многие популярные в свое время картины со временем оказались забыты, тогда как работы Тарковского до сих пор активно приобретаются и показываются за рубежом.
Режиссер выразил мнение, что в долгосрочной перспективе фильмы Тарковского могли принести больший совокупный доход, чем отдельные коммерчески успешные проекты своего времени. Он также указал на то, что ряд картин, популярных у российского зрителя, практически не востребованы за пределами России, в отличие от авторского кино, которое продолжает находить зрителя по всему миру.
В минувшие новогодние каникулы фильмы «Чебурашка 2» и «Буратино» собрали в российском прокате более 1 миллиард рублей каждый. Сборы картины «Простоквашино» к 4 января также превысили 1 миллиард рублей. После начала специальной военной операции крупнейшие американские киностудии прекратили выпуск новых фильмов в российский прокат, передает «Радиоточка НСН».
