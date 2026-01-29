Шахназаров назвал кассовые сборы плохим показателем успеха фильмов

Оценивать успех фильмов по кассовым сборам бессмысленно, поскольку реальное значение имеет не объем выручки, а количество зрителей и длительный интерес к картине. Об этом заявил режиссер, народный артист России и генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров, сообщает РБК.

По его словам, примером такого подхода является творчество Андрея Тарковского, фильмы которого не были кассовыми хитами в момент выхода, но продолжают пользоваться устойчивым спросом спустя десятилетия. Шахназаров отметил, что многие популярные в свое время картины со временем оказались забыты, тогда как работы Тарковского до сих пор активно приобретаются и показываются за рубежом.