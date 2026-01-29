Активы «Лукойла» в аэропорту Кишинева перешли в собственность Молдавии

В декабре этот совет запретил деятельность «Лукойла» в зонах стратегического интереса для государственной безопасности Молдавии и распорядился восстановить положение, существовавшее до приватизации нефтяного комплекса в аэропорту в 2005 году.

Как сообщили в министерстве энергетики, компания должна была передать активы до 9 января, однако не выполнила это требование. В связи с этим 16 января совет оштрафовал «Лукойл» на 5 миллионов леев, что составляет чуть менее $300 тысяч Указанный штраф был оплачен на текущей неделе, передает «Радиоточка НСН».

