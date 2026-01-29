Греция уведомила Россию о новых ограничениях на поездки дипломатов

МИД Греции проинформировал посольство России в Афинах о введении ограничений на передвижение российских дипломатов по территории Евросоюза. В российской дипмиссии назвали эти меры конфронтационными и лишенными практического смысла, сообщает РИА Новости.

В посольстве пояснили, что греческая сторона разъяснила отдельные аспекты ограничений, вступивших в силу с 25 января и касающихся перемещений российских загранработников и членов их семей внутри стран Евросоюза, отмечает RT.