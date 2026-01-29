Греция уведомила Россию о новых ограничениях на поездки дипломатов

МИД Греции проинформировал посольство России в Афинах о введении ограничений на передвижение российских дипломатов по территории Евросоюза. В российской дипмиссии назвали эти меры конфронтационными и лишенными практического смысла, сообщает РИА Новости.

В посольстве пояснили, что греческая сторона разъяснила отдельные аспекты ограничений, вступивших в силу с 25 января и касающихся перемещений российских загранработников и членов их семей внутри стран Евросоюза, отмечает RT.

Нидерланды уведомили РФ о введении ограничений для дипломатов в ЕС

Ранее в рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что российские дипломаты и консульские сотрудники, аккредитованные в государствах Евросоюза, обязаны заранее уведомлять власти страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь, включая случаи транзитного проезда.

В дипмиссии подчеркнули, что расценивают введенные ограничения как шаг коллективного Брюсселя, направленный исключительно на дальнейшее ухудшение отношений с Россией, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГрецияРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры