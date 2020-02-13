Путин призвал «не выхолостить» смысл Конституции новыми поправками
Президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по изменению Конституции заявил, что при внесении поправок в Основной закон важно выверить каждое слово и каждую букву, но при этом «не выхолостить все, что было создано» и закреплено в действующей редакции.
Как сообщает ТАСС, глава государства также отметил, что не все из 500 предложенных поправок войдут в Конституцию, однако некоторые из них можно включить в другие нормативные акты.
Сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас на встрече с Путиным рассказал, что при принятии поправок в Конституцию придётся изменить около 50 законодательных актов, передает РИА Новости.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Путин за голосование по Конституции в будний день, объявленный выходным
- Путин допустил отсрочку по второму чтению закона о поправках в Конституцию
- Кадыров объяснил назначение родственников на высокие посты
- Путин призвал «не выхолостить» смысл Конституции новыми поправками
- Twitter оштрафовали на 4 млн рублей за отказ перенести серверы в Россию