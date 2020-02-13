Путин призвал «не выхолостить» смысл Конституции новыми поправками

Как сообщает ТАСС, глава государства также отметил, что не все из 500 предложенных поправок войдут в Конституцию, однако некоторые из них можно включить в другие нормативные акты.

Сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас на встрече с Путиным рассказал, что при принятии поправок в Конституцию придётся изменить около 50 законодательных актов, передает РИА Новости.

