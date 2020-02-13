Путин призвал «не выхолостить» смысл Конституции новыми поправками

13 февраля 202015:35

Президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по изменению Конституции заявил, что при внесении поправок в Основной закон важно выверить каждое слово и каждую букву, но при этом «не выхолостить все, что было создано» и закреплено в действующей редакции.

«Девятый вал» поправок в Конституцию

Как сообщает ТАСС, глава государства также отметил, что не все из 500 предложенных поправок войдут в Конституцию, однако некоторые из них можно включить в другие нормативные акты.

Сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас на встрече с Путиным рассказал, что при принятии поправок в Конституцию придётся изменить около 50 законодательных актов, передает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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