Врач объяснил, как отличить грипп от обычной простуды

Грипп отличается от обычной простуды выраженной интоксикацией с высокой температурой и ломотой в мышцах, тогда как при ОРВИ чаще сразу поражаются отдельные органы — горло, глаза и нос. Об этом «Газете.Ru» сообщил профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.

По его словам, для гриппа характерна интоксикация, которая длится примерно 1-2 дня и проявляется высокой температурой, болями в мышцах, суставах, области надбровных дуг и глазных яблок. Если температура не снижается, а симптомы интоксикации сохраняются, возможно присоединение вторичной инфекции — бронхита, синусита, фарингита и других осложнений. Гнойные инфекции как осложнение гриппа, уточнил специалист, обычно развиваются на 3-4 сутки заболевания.