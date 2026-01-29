Врач объяснил, как отличить грипп от обычной простуды
Грипп отличается от обычной простуды выраженной интоксикацией с высокой температурой и ломотой в мышцах, тогда как при ОРВИ чаще сразу поражаются отдельные органы — горло, глаза и нос. Об этом «Газете.Ru» сообщил профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.
По его словам, для гриппа характерна интоксикация, которая длится примерно 1-2 дня и проявляется высокой температурой, болями в мышцах, суставах, области надбровных дуг и глазных яблок. Если температура не снижается, а симптомы интоксикации сохраняются, возможно присоединение вторичной инфекции — бронхита, синусита, фарингита и других осложнений. Гнойные инфекции как осложнение гриппа, уточнил специалист, обычно развиваются на 3-4 сутки заболевания.
Ионов пояснил, что при обычной простуде интоксикация выражена умеренно, а симптомы связаны с поражением конкретных органов. У пациентов быстро появляется боль в горле, слезотечение и заложенность носа. Такие проявления могут быть связаны с различными формами ОРВИ.
В частности, аденовирусная инфекция сопровождается конъюнктивитом, кератитом, фарингитом, увеличением лимфатических узлов и диареей. Парагрипп, который встречается круглый год, чаще всего поражает гортань и может вызывать серьезные проблемы с дыханием у детей младшего возраста. Респираторно-синцитиальная инфекция у взрослых протекает как бронхит, а у детей нередко поражает нижние дыхательные пути, осложняется пневмонией и может провоцировать приступы бронхиальной астмы. Для риновирусной инфекции характерно поэтапное развитие насморка с обильными водянистыми выделениями и раздражением кожи вокруг носа, а также возможным присоединением герпеса, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru