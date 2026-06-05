Путин: для начала переговоров с Киевом нет необходимости приостанавливать бои

Президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума заявил об отсутствии необходимости приостанавливать боевые действия для старта мирных переговоров с Украиной.

Российский лидер объяснил логику украинской стороны. «Причина, по которой Киев так настаивает на остановке боев — поражения Вооруженных сил Украины на поле боя», — отметил Путин.