Путин: для начала переговоров с Киевом нет необходимости приостанавливать бои
Президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума заявил об отсутствии необходимости приостанавливать боевые действия для старта мирных переговоров с Украиной.
Российский лидер объяснил логику украинской стороны. «Причина, по которой Киев так настаивает на остановке боев — поражения Вооруженных сил Украины на поле боя», — отметил Путин.
При этом российский лидер подчеркнул, что речь должна идти не о временном прекращении огня, а о полном завершении конфликта на базе компромиссов, ранее обсуждавшихся в Анкоридже.
Путин констатировал ежедневное взятие под контроль новых населенных пунктов российскими военными, на фоне чего украинская сторона стремится добиться приостановки продвижения Вооруженных сил России.
При этом украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо Путину с предложением начать прямой двусторонний диалог для урегулирования конфликта, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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