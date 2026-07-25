В Институте Виноградова оценили возможность исключения буквы «ё» из алфавита

Предпосылок для исключения из русского алфавита буквы «ё» или планов делать ее обязательной нет. Об этом рассказал научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, председатель филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов.

«Отказываться от буквы "ё" полностью никто не собирается, никто не собирается ее изгонять из русского алфавита. Как она была факультативной, так она и остается», - отметил он в беседе с РИА Новости

Пахомов подчеркнул, что предпосылок к изменению этого статуса пока нет.

Эксперт сравнил букву с 29 февраля, этот день бывает не каждый год, но нужен календарю. Кроме того, Пахомов указал, что обязательное употребление буквы спровоцировало бы ряд проблем. Например, это исказило бы русскую поэзию XIX века и вызвало дополнительные сложности из-за слов с вариативным произношением.

Между тем доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета Валерий Мокиенко рассказал НСН о падении общего уровня грамотности.

