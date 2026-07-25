Эксперт Балынин допустил, что МРОТ превысит 35 тысяч рублей к 2030 году
Минимальный размер оплаты труда в России может превысить 35 тысяч рублей к 2030 году. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин.
По словам эксперта, несомненно, МРОТ продолжит расти.
«К 2030 году планируется, что он превысит 35 тыс. рублей», - рассказал Балынин в беседе с ТАСС.
Финансист подчеркнул, что за 10 лет МРОТ вырос более чем в четыре раза, за пять лет увеличился более чем вдвое. Как напомнил Балынин, в 2016 году он составлял 6 204 рубля, в 2021-м - уже 12 792 рубля, сейчас - 27 093 рубля.
Ранее стало известно, что в 2027 году минимальный размер оплаты труда достигнет 29-31 тысячи рублей.
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