В Китае из-за оползня погибли пять человек

Пять человек погибли в результате оползня в провинции Шаньси на севере Китая. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии превысило 440 человек

ЧП произошло в пятницу. Люди погибли в селе, административно подчиняющемся городу Линьфэнь.

Ранее на Китай обрушился тайфун «Бави». Из-за этого в стране эвакуировали около 2,5 млн человек. На фоне тайфуна были задержаны свыше тысячи авиарейсов.

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ФОТО: РИА Новости
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