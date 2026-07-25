В Китае из-за оползня погибли пять человек

ЧП произошло в пятницу. Люди погибли в селе, административно подчиняющемся городу Линьфэнь.

Ранее на Китай обрушился тайфун «Бави». Из-за этого в стране эвакуировали около 2,5 млн человек. На фоне тайфуна были задержаны свыше тысячи авиарейсов.

