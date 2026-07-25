Трамп пожаловался, что журналисты звонят ему каждые 3,7 минуты

Президент США Дональд Трамп поделился, что журналисты звонят ему «каждые 3,7 минуты». Об этом пишет РИА Новости.

Выступая на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, Трамп пожаловался, что время президентства на протяжении длительного времени не получал звонков журналистов.

«И тогда я сказал: знаете что? Я дам прессе свой номер телефона. Это была самая глупая вещь, которую я когда-либо делал», – заявил политик.

Ранее канал CNN выяснил, что Трамп хвалил или продвигал более двух десятков компаний в своей соцсети Truth Social вскоре после того, как инвестиционные менеджеры президента покупали акции этих эмитентов.

