Путин дистанционно обратится к участникам съезда «Единой России»

Президент РФ Владимир Путин 4 декабря обратится к участникам съезда «Единой России» дистанционно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что не стал бы анонсировать предложений от президента по реформе партии в ходе его видеообращения. Песков также подчеркнул, что накануне съезда оценка работы председателя партии Дмитрия Медведева не будет дана. По его словам, это было бы некорректно.