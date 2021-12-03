Путин дистанционно обратится к участникам съезда «Единой России»
Президент РФ Владимир Путин 4 декабря обратится к участникам съезда «Единой России» дистанционно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что не стал бы анонсировать предложений от президента по реформе партии в ходе его видеообращения. Песков также подчеркнул, что накануне съезда оценка работы председателя партии Дмитрия Медведева не будет дана. По его словам, это было бы некорректно.
Политолог Марат Баширов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в России в ближайшее время не будет трансфера власти, а заявление Владимира Путин о возможности баллотироваться на новый президентский срок действительно добавит стабильности.
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