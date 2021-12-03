Путин проведет встречи с Памфиловой и членами Совбеза

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась

Льготники в этом году получили на дом более 2 миллионов упаковок лекарств

Голосовой ввод помог московским рентгенологам заполнить более 100 тысяч протоколов

39 центров госуслуг Москвы участвуют в проекте по трудоустройству москвичей с ментальными особенностями

В выходные москвичей ждет мягкая зимняя погода