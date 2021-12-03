Путин проведет встречи с Памфиловой и членами Совбеза
3 декабря 202112:40
Президент Владимир Путин в пятницу встретится с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня президент работает в Кремле, у него будет несколько рабочих встреч - из них будет публичная встреча с Эллой Памфиловой», — цитирует Пескова ТАСС.
Представитель Кремля также рассказал, что Путин планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru