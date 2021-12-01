«Трансфера власти не будет»: Путин может остаться президентом еще на шесть лет ради «стабильности»

«Когда Путин говорит, что у него юридическое право есть, это на самом деле стабилизирует ситуацию. Это не дает возможности интриговать и устраивать какие-то провокации, потому что, с одной стороны, 2024 год это далеко, но с другой – это не такой уж и длительный период нашей жизни. Остается два года и три месяца, это немного. Если бы Путин не имел права переизбраться, были бы достаточно интенсивные консультации тех людей, для которых это имеет огромное значение, в первую очередь с точки зрения бизнеса или положения во властной элите», - сказал Баширов.

При этом он выразил уверенность, что в ближайшие годы не произойдет трансфер власти, и мы не увидим преемника Путина.

«Нет, конечно. Даже если Путин держит в голове некий набор людей, которые могут стать президентом России, то он, конечно, в первую очередь, будет ориентироваться на популярность этого человека, потому что в конечном итоге это определяет народ путем голосования. Трансфер власти – это не назначение одного человека, это целое облако кадровых назначений, потому что один президент России, каким бы сильным он ни был, не может управлять всей страной. Это сотни людей, тех, кто стоит на ключевых постах, где-то 250-290 человек», - разъяснил политолог.

Баширов считает, что решение Путина останется секретом, пока он сам об этом не скажет, однако, ради «стабильности» он может остаться еще на несколько лет.

«В первую очередь, мы должны ориентироваться на укрепление стабильности. Если Путин будет понимать, что для обеспечения стабильного развития России потребуется остаться еще на два года, четыре или шесть, он конечно этот решение примет, и оно будет поддержано элитами и народом. Путин держит в секрете свои кадровые решения, и в эту канву укладывается его собственное решение относительно выдвижения или невыдвижения. Мы с вами реально об этом узнаем только после того, как он сам об этом объявит. Конечно, мы можем ориентироваться на кадровые назначения, которые будут происходить и в этом году, и в следующем, и в 2023, но это не будет означать, что в конечном итоге он примет решение баллотироваться или нет», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

В середине октября Путин в интервью журналистке CNBC Хедли Гэмбл, не исключил свое участие на выборах в 2024 году.

Вместе с тем он предпочел не отвечать на вопрос о преемнике и сказал, что разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. «Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее», — сказал Путин.