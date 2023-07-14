Путин: ЧВК «Вагнер» юридически не существует
Вопрос легализации частных военных компаний в России непростой, сообщил «Коммерсанту» глава государства Владимир Путин.
По его словам, эта тема должна обсуждаться кабмином РФ и Госдумой. Как отметил президент, пока юридически такие компании, в том числе «Вагнер», не существуют, так как в России нет закона о частных военных организациях.
Российский лидер также рассказал, что на встрече с представителями «Вагнера» в Кремле 29 июня он дал «оценку того, что они сделали на поле боя, а с другой стороны - того, что они сделали в ходе событий 24 июня». Он предложил участникам встречи несколько вариантов трудоустройства, в том числе — под руководством их непосредственного командира с позывным Седой, под началом которого бойцы служили последние 16 месяцев.
Владимир Путин поручил главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину «залечь на дно», прекратить любую публичную активность, но быть готовым выполнять поставленные задачи в случае необходимости, допустил политолог Константин Калачев в беседе с НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru