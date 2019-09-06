В плену стереотипов. Глава Крыма пригласил Зеленского на полуостров
Эксперты НСН призвали Россию и Украину к диалогу по вопросу Крыма, потому что жители полуострова свой выбор сделали 5 лет назад.
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым, чтобы лично убедиться, что жители полуострова не хотят возвращения в состав Украины. Такую задачу поставил глава государства, выступая перед депутатами Верховной рады. Говоря об основах внутренней и внешней политики, Зеленский заявил, что перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и "возвращения Крыма".
На эту реплику Аксенов в эфире телеканала «Крым24» ответил следующее.
«Всем украинским политикам следует признать истину: Крым российский, это навсегда, есть воля народа, и никто это изменить не сможет. Чем быстрее они к этому придут – тем легче будет Украине и нам…Приезжайте, посмотрите, что тут происходит, задайте вопросы людям и спросите – хотят ли они назад в Украину, услышьте ответ и соответственно примите ответ, сделайте так, как хотят крымчане».
К слову, аналогичной позиции придерживается и член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков. В эфире НСН он заявил, что киевская власть занимается самообманом, потому что большинство украинских политиков уже смирились и Крым не вернуть, но они вынуждены выступать с противоположными заявлениями.
«Зеленский просто повторяет то, что говорят его предшественники. Он не может переступить через этот стереотип и объективно оценить ситуацию. Если ему удастся это сделать, тогда он будет настоящим государственным деятелем. Сохранив при этом уровень поддержки граждан. Если провести очень откровенный опрос, такой, когда люди бы не боялись высказать свое мнение, то можно было бы получить интересные результаты. Все-таки здравомыслящих людей на Украине больше, чем националистов одурманенных. Думаю, они предложат перестать заняться проблемами внутри Украины, и в первую очередь на Донбассе», - предположил он.
В эфире НСН первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Зеленского к диалогу с Россией
«Зеленский занимает принципиальную позицию – он не может согласиться с тем, чтобы уступить территорию или поделиться суверенитетом, это смерть для любого украинского политика. Он ведёт принципиальную, но позитивную политику, направленную на взаимопонимание», - отметил политик.
Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали,
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