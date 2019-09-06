В плену стереотипов. Глава Крыма пригласил Зеленского на полуостров

К слову, аналогичной позиции придерживается и член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков. В эфире НСН он заявил, что киевская власть занимается самообманом, потому что большинство украинских политиков уже смирились и Крым не вернуть, но они вынуждены выступать с противоположными заявлениями.

«Зеленский просто повторяет то, что говорят его предшественники. Он не может переступить через этот стереотип и объективно оценить ситуацию. Если ему удастся это сделать, тогда он будет настоящим государственным деятелем. Сохранив при этом уровень поддержки граждан. Если провести очень откровенный опрос, такой, когда люди бы не боялись высказать свое мнение, то можно было бы получить интересные результаты. Все-таки здравомыслящих людей на Украине больше, чем националистов одурманенных. Думаю, они предложат перестать заняться проблемами внутри Украины, и в первую очередь на Донбассе», - предположил он.

В эфире НСН первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Зеленского к диалогу с Россией

«Зеленский занимает принципиальную позицию – он не может согласиться с тем, чтобы уступить территорию или поделиться суверенитетом, это смерть для любого украинского политика. Он ведёт принципиальную, но позитивную политику, направленную на взаимопонимание», - отметил политик.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали,



