Украина разрабатывает план по возврату Крыма и Донбасса

В Киеве объявили о создании спецгруппы, которая займется вопросами возращения в состав Украины Крыма и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Как пишет РБК, об этом сообщил заместитель руководителя офиса украинского президента Руслан Рябошапка.

В состав группы вошли представители различных общественных организаций. Как ожидается, первый пакет инициатив главы государства группа подготовит уже к 2020 году.