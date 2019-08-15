Украина разрабатывает план по возврату Крыма и Донбасса
В Киеве объявили о создании спецгруппы, которая займется вопросами возращения в состав Украины Крыма и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Как пишет РБК, об этом сообщил заместитель руководителя офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
В состав группы вошли представители различных общественных организаций. Как ожидается, первый пакет инициатив главы государства группа подготовит уже к 2020 году.
Отмечается, что команда украинского лидера уже выстроила пошаговый план по решению этих вопросов. В частности, одним из первых этапов называется создание концепции переходного правосудия и имплементацию норм и принципов международного гуманитарного и уголовного права в Донбассе и Крыму.
Напомним, Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. Ранее стало известно, что более 60 тысяч жителей ЛНР и ДНР подали ходатайства о российском гражданстве.
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