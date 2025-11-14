«Пусть попьют холодной воды»: Почему глава КНР пренебрег саммитом G20
Сегодня для Китая в приоритете участие в БРИКС+ и ШОС+, так как там с ним общаются уважительно и ценят, в отличие от вечно диктующей условия наглой Европы, заявил НСН Сергей Санакоев.
Китайский лидер Си Цзиньпин не едет на саммит G20, так как не видит там политиков своего уровня, к тому же он не намерен выслушивать указания от какой-то Урсулы фон дер Ляйен, с кем ему выстраивать отношения. Об этом НСН рассказал президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.
Глава КНР Си Цзиньпин отказался ехать на саммит G20 (Большой Двадцатки) в ЮАР, сообщили в МИД Китая. Отсутствие председателя КНР, так же как отсутствие главы США Дональда Трампа и их российского коллеги Владимира Путина, означает, что встреча пройдёт без лидеров крупнейших мировых экономик. Саммит Группы двадцати пройдет в столице ЮАР с 21 по 22 ноября. Санакоев заявил, что предстоящий саммит для Китая – не его уровень.
«Я бы не стал говорить, что Китай отказывается от работы в формате G20. Просто на данный момент, особенно с учетом уже ранее принятых решений со стороны США и России, китайский лидер не видит необходимости для своей поездки. Не о чем сейчас разговаривать с Европой, которая выполняет заказы США и вступает в некую торгово-экономическую конфронтацию с Китаем. Нет желания выслушивать от европейских политиков, с кем Китаю надо дружить. Я думаю, он не увидел там людей своего уровня, которые могли бы решать с ним какие-то вопросы», - рассказал он.
Что касается возможных «обид» со стороны Евросоюза, Санакоев призвал ЕС "протрезветь", так как европейские лидеры не раз позволяли себе диктовать Китаю, как себя вести, и общаться с ним в требовательном тоне.
«Пусть холодной воды попьют, потому что они ничем не продемонстрировали, что на таких встречах будут вести именно взаимоуважительный диалог. Представьте себе, когда такого уровня политики, как фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии. - Прим. НСН) или Кая Каллас (зампред Еврокомиссии. - Прим. НСН), говорят, что они намерены "добиваться от Китая", чтобы он прекратил помощь России. Ну, до свидания сразу! Кто с вами будет разговаривать в таком тоне? И вообще, кто вы такие?», - возмутился собеседник НСН.
По его словам, сейчас для Китая намного важнее участие в таких форматах, как ШОС+ и БРИКС+, где ведется уважительный диалог и достигается понимание между участниками.
«Такие форматы, как БРИКС+, ШОС+ становятся для Китая очень важными, так как именно на этих площадках фактически формируется многополярный мир. Там они добиваются большего понимания, поэтому больше активности проявляется именно здесь. Ну а в целом политика Китая такая, что они никого не отвергают и будут отдельно работать и с США, и с Европой и везде проносят одну простую идею - мир и сотрудничество всегда лучше, чем конфликты и торговые войны», - отметил он.
Ранее научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин заявил НСН, что Трампом отказом ехать на саммит G20 дает понять, что скептически относится к глобальному управлению и выбирает личные переговоры с лидерами стран.
