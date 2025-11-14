Китайский лидер Си Цзиньпин не едет на саммит G20, так как не видит там политиков своего уровня, к тому же он не намерен выслушивать указания от какой-то Урсулы фон дер Ляйен, с кем ему выстраивать отношения. Об этом НСН рассказал президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

Глава КНР Си Цзиньпин отказался ехать на саммит G20 (Большой Двадцатки) в ЮАР, сообщили в МИД Китая. Отсутствие председателя КНР, так же как отсутствие главы США Дональда Трампа и их российского коллеги Владимира Путина, означает, что встреча пройдёт без лидеров крупнейших мировых экономик. Саммит Группы двадцати пройдет в столице ЮАР с 21 по 22 ноября. Санакоев заявил, что предстоящий саммит для Китая – не его уровень.