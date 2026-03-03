В России резко подскочил спрос на микрозаймы

В январе текущего года в России спрос граждан на микрозаймы подскочил на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщают «Известия».

Кабала и мошенничество: Зачем россияне берут по 10-20 микрозаймов

Объем заявок за первые два месяца года вырос на 19% год к году. Февраль показал техническое охлаждение после аномально активного января, просев на 21% к первому месяцу года. По словам экспертов, это связано не только с ужесточением банковских скорингов и ограничениями по долговой нагрузке, но и изменением поведения заемщиков. В настоящее время для россиян быстрые онлайн-займы всё чаще становятся инструментом закрытия кассовых разрывов — от коммунальных платежей до базовых покупок.

Ранее был назван типичный заемщик микрофинансовых организаций в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

