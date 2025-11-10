Российский и китайский бизнес обсудят совместный уход от доллара

В китайском городе Сиань 23-25 ноября состоится VI Российско-Китайский Форум малых и средних предприятий. Главной темой будет отказ от долларов при расчетах во взаимной торговле. Об этом сообщает СМИ2.



Китай уже разработал систему международных платежей Renminbi Digital. Бизнес-круги рассматривают ее в качестве альтернативы европейской SWIFT для упрощения торговли и кооперации на китайском рынке. Предполагается, что замена позволит минимизировать долларовые операции.



На мероприятии ожидается свыше 500 представителей бизнеса, государственных структур двух стран, а также крупнейших отраслевых ассоциаций. В рамках форума будут обсуждаться различные направления совместного сотрудничества, включая взаимовыгодные инвестиции в туризм, сельское хозяйство и недвижимость.

Ранее член-корреспондент института экономики РАН Михаил Головнин объяснил НСН, почему Китай может отказаться от долларов.

