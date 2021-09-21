«Мы слышим!» В Крыму обвинили Турцию в неуважении после непризнания выборов
Сенатор от Крыма Сергей Цеков в то же время сказал НСН, что не видит необходимости ограничивать турпоток в Турцию из-за ее заявлений по выборам в Госдуму.
Крым не волнуют заявления Турции о непризнании выборов в Госдуму, проведенных на территории республики, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Совета Федерации по международным делам, представитель Республики Крым в верхней палате парламента Сергей Цеков.
Ранее в МИД Турции заявили, что прошедшие в Крыму выборы в Госдуму не имеют для этой страны юридической силы. При этом в Анкаре напомнили, что поддерживают территориальную целостность Украины и считают незаконным присоединение Крыма к России.
«Я не считаю, что надо очень остро реагировать на это поведение Турции, потому что от ее мнения территориальный статус Крыма не изменится. Что бы они там не говорили, Крым навечно в составе России. Ну и пусть говорят, мы это слышим. Турция таким образом демонстрирует определенное неуважение к России и к голосованию, которое прошло в Крыму, к крымчанам. Их позицию мы знаем, она известна и понятна. Они повторяют это постоянно где надо и где не надо. Мы это учитываем, но вообще не волнуемся по поводу этих заявлений», - сказал Цеков.
При этом он считает, что России не стоит в ответ на заявления Турции вводить какие-то ограничения по туризму или в других сферах.
«Это не надо делать, потому что это все во вред, и нам в том числе. Сознательные граждане России сами делают выводы из этих заявлений без каких-то наших обращений. Я, например, в жизни бы не поехал в Турцию отдыхать, но мы же не будем призывать граждан РФ делать то же самое. Пусть сами выбирают, но это мнение Турции они должны слышать. При этом действий государственных органов власти быть не должно. Главное, что мы (Крым – прим. НСН) в составе России, что мы вместе с нашей Родиной, и она нам помогала и помогает. В этом вопросе позиция Турции не совпадает с нашей точкой зрения, но у нас есть точки соприкосновения по другим вопросам, там все совпадает. Поэтому сотрудничаем с Турцией с учетом ее позиции по Крыму», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия внимательно отнесется к заявлению Турции о непризнании выборов в Госдуму на территории Крыма.
«Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью России, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания», - отметила Захарова.
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин объяснял «Радиоточке НСН», что отношения России с Турцией – это игра по интересам, которые расходятся очень далеко.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 179 / сут.
Умерли
200 тыс.+812 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+15 437 / сут.
- Песков назвал голословными выводы ЕСПЧ по делу Литвиненко
- Пермские власти помогут пострадавшим при стрельбе с проживанием в Москве на время лечения
- Тверской суд оправдал россиянина за тройное убийство при самообороне
- Путин проведет совещание по экономическим вопросам
- Рогозин анонсировал около 15 космических пусков до конца года
- «Пять лет ада»: сестра Сенцова разочаровалась в Украине и вернется в Россию
- Стало известно, как пермский стрелок приобретал оружие
- СМИ: фракцию ЕР в Госдуме может возглавить Владимир Васильев
- ЕСПЧ обязал Россию выплатить вдове Александра Литвиненко €100 тысяч компенсации
- В Турции сообщили о переговорах с Россией и другими странами по новым поставкам газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru