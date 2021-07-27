Идею Турции об обмене признаниями Крыма и Северного Кипра назвали смешной
Отношения России с Турцией – это игра по интересам, которые расходятся очень далеко, сказал НСН Андрей Чупрыгин.
Россия и Турция действуют синхронно только там, где их интересы сближаются, так что «размена признаниями» Крыма и Северного Кипра не будет, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин.
Ранее профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал высказал мнение, что Турция и Россия могут заключить сделку по Крыму в обмен на признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра в качестве независимого государства. Он также предложил России смириться с поставками Анкарой оружия Украине.
«Я думаю, ничего такого не произойдет. Советовать турки могут много чего, но это не значит, что к их советам будут прислушиваться. Это все политические игры. Подобные заявления сделаны не для того, чтобы их слышали в России, а для Брюсселя и Вашингтона, которым показывают, что Турция до сих пор в плотной семье народов блока НАТО. А в отношении размена признанием Крыма и Северного Кипра – это вообще смешно, такие вещи в политике не делаются. Этого не произойдет», - сказал Чупрыгин.
Оценивая отношения Турции с Россией, политолог объяснил, почему они «не сближаются и не удаляются».
«Отношения России с Турцией не сближаются и не расходятся. Они находятся в том состоянии, в котором были и 5, и 10 лет назад. Это игра по интересам. Вообще союз Турции и России – ситуативный, потому что интересы двух стран расходятся настолько далеко, что говорить о каком-то синхронном движении не приходится вообще. Есть вопросы, в которых у нас цели сближаются, - соответственно, мы эти вопросы решаем совместно. Если цели расходятся, в этой ситуации Россия и Турция стараются сделать так, чтобы расхождение на тех траекториях не повлияло отрицательно на сближение там, где интересы сходятся. Это достаточно тонкий баланс, даже не столько баланс, а игра в совместные интересы. Это не новое явление. У России с Турцией многовековой опыт подобных отношений. Мы не только воевали с турками, о чем знает каждый ленивый, но еще и помогали им в свое время. Когда египетская армия подошла к Стамбулу, кто его спас? Русские войска», - отметил он.
По его словам, турецкие боевые беспилотники уже давно есть на вооружении у Украины, и Москва может лишь «высказывать озабоченность» в этой связи.
«Как Москва может на это реагировать? Украина - это суверенное государство, и она вольна заключать соглашения, в том числе военного характера, с тем, с кем считает нужным. Россия может относиться к этому отрицательно, но это совершенно другой вопрос. Россия может только выражать свою озабоченность, исходя из уровня угроз, которые формируются в результате тех или иных действий украинского руководства. Турецкие дроны давно там уже, и они работают», - сказал Чупрыгин.
Собеседник НСН также напомнил, что сейчас Турция не одна, как это было во времена Оттоманской империи, она в составе НАТО, и за ней стоит определенная политическая и военная сила.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН предполагал, что Крым ждет судьба Северного Кипра.
«Думаю, что уже в ближайшие годы с Крымом будет та же ситуация, как и с Северным Кипром, который фактически относится к Турции, никто этого не признает, но никто и санкции против Турции не вводит. И ситуация, в принципе, давным-давно стабилизировалась и успокоилась», – сказал Рар.
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