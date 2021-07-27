Идею Турции об обмене признаниями Крыма и Северного Кипра назвали смешной

Россия и Турция действуют синхронно только там, где их интересы сближаются, так что «размена признаниями» Крыма и Северного Кипра не будет, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин.

Ранее профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал высказал мнение, что Турция и Россия могут заключить сделку по Крыму в обмен на признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра в качестве независимого государства. Он также предложил России смириться с поставками Анкарой оружия Украине.