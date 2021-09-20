Турция не признала выборы в Госдуму в Крыму

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"Прошедшие 17-19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции", - цитирует ведомство ТАСС.

Турция назвала нелегитимными выборы, прошедшие в Крыму. Об этом сообщается в официальном заявлении МИД Турции.

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