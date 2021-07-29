Военный эксперт оправдал турецкую «помощь» Украине на Донбассе

У Турции есть формальное право не признавать поставку беспилотников Украине антироссийским шагом, считает Павел Фельгенгауэр.

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отказался считать лукавством позицию турецких властей, которые заявляют, что поставка беспилотников на Украину не направлена против России.

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«Россия говорит, что она не воюет на Донбассе. Так что формально у турков есть повод сказать: “Вы же там не воюете – идите на фиг!”», - отметил он.

Эксперт заявил, что хоть количество беспилотников, которые Турция поставила Украине, и небольшое, но оно меняет баланс сил на Донбассе.

«Конечно, это меняет ситуацию в противостоянии на Донбассе. И существенно! У Украины появляются возможности, которых у них до этого не было. И дело не только в том, что эти беспилотники могут отстреливать маленькие ракетки и выбрасывать бомбы. Они могут корректировать огонь артиллерии. А там, в основном, воюют с помощью артобстрелов. У местных войск, которые воюют с российской поддержкой, это было. У них были российские беспилотники. Был «Форпост» - израильский лицензионный беспилотник. И это давало огромное преимущество. С помощью этого удалось нанести поражения под Иловайском, в Луганском аэропорту в 14-м году. Когда туда вошли российские регулярные силы и разгромили ВСУ, которые были на пороге полной зачистки Донбасса», - рассказал специалист.

Также он рассказал о том, какие еще виды вооружения Украина может закупить у Турции.

«Турки также договорились, что будут помогать им строить какие-то патрульные катера. Другого я пока не слышал», - признался эксперт.

При этом, Фельгенгауэр подчеркнул, что по большому счету у Украины не было выбора, где покупать беспилотники.

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«Израиль отказался продавать беспилотники Украине. По разным причинам, в том числе, чтобы не ссориться с Россией. США почти никому не продают свои беспилотники, даже своим союзникам. Продали только Великобритании. Не хотят делиться секретами», - резюмировал специалист.

Беспилотники «Байрактар» турецкого производства поставляются на Украину с апреля 2021 года.

Ранее старший советник президента Турции Мюджахит Кючюкйылмаз призвал Россию не беспокоиться из-за поставок оружия на Украину.

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ФОТО: pxhere.com
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