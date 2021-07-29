Военный эксперт оправдал турецкую «помощь» Украине на Донбассе
У Турции есть формальное право не признавать поставку беспилотников Украине антироссийским шагом, считает Павел Фельгенгауэр.
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отказался считать лукавством позицию турецких властей, которые заявляют, что поставка беспилотников на Украину не направлена против России.
«Россия говорит, что она не воюет на Донбассе. Так что формально у турков есть повод сказать: “Вы же там не воюете – идите на фиг!”», - отметил он.
Эксперт заявил, что хоть количество беспилотников, которые Турция поставила Украине, и небольшое, но оно меняет баланс сил на Донбассе.
«Конечно, это меняет ситуацию в противостоянии на Донбассе. И существенно! У Украины появляются возможности, которых у них до этого не было. И дело не только в том, что эти беспилотники могут отстреливать маленькие ракетки и выбрасывать бомбы. Они могут корректировать огонь артиллерии. А там, в основном, воюют с помощью артобстрелов. У местных войск, которые воюют с российской поддержкой, это было. У них были российские беспилотники. Был «Форпост» - израильский лицензионный беспилотник. И это давало огромное преимущество. С помощью этого удалось нанести поражения под Иловайском, в Луганском аэропорту в 14-м году. Когда туда вошли российские регулярные силы и разгромили ВСУ, которые были на пороге полной зачистки Донбасса», - рассказал специалист.
Также он рассказал о том, какие еще виды вооружения Украина может закупить у Турции.
«Турки также договорились, что будут помогать им строить какие-то патрульные катера. Другого я пока не слышал», - признался эксперт.
При этом, Фельгенгауэр подчеркнул, что по большому счету у Украины не было выбора, где покупать беспилотники.
«Израиль отказался продавать беспилотники Украине. По разным причинам, в том числе, чтобы не ссориться с Россией. США почти никому не продают свои беспилотники, даже своим союзникам. Продали только Великобритании. Не хотят делиться секретами», - резюмировал специалист.
Беспилотники «Байрактар» турецкого производства поставляются на Украину с апреля 2021 года.
Ранее старший советник президента Турции Мюджахит Кючюкйылмаз призвал Россию не беспокоиться из-за поставок оружия на Украину.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 270 / сут.
Умерли
157 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+20 834 / сут.
- Россияне проиграли латвийцам в матче Олимпиады по пляжному волейболу
- Экс-мэр Иркутска станцевал в ответ на критику Байкала от солиста Little Big
- СМИ: труп рабочего обнаружили в Белом доме в Москве
- Земфира неожиданно выпустила новый мини-альбом «Ах»
- Google оштрафована на 3 млн рублей за нарушение закона о локализации данных россиян
- Захарова посмеялась над «печеньками» Тихановской
- В России третий раз повторили рекордную смертность от коронавируса
- В России за сутки выявили 23 270 новых случаев COVID-19
- Актер Стеклов госпитализирован с COVD-19
- Человек погиб при столкновении лодки и теплохода в ХМАО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru