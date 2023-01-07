Пушков заявил о разрыве отношений между Европой и Россией из-за отказа ФРГ от российского газа
Сенатор Алексей Пушков заявил, что из-за отказа Германии от российского газа произошел «большой разрыв» между Европой и Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Германия переломала становой хребет прежних отношений, отказавшись от российского газа, поступавшего к ней по Северному потоку», — подчеркнул политик.
По его мнению, подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» поставил крест даже на теоретической возможности возобновления газовых поставок из России в Германию. По словам Пушкова, они были основой «особых отношений» России и Германии даже в период холодной войны, но прекращение поставок отбросило ситуацию к периоду до соглашения «газ-трубы», подписанного между СССР и ФРГ более 50 лет тому назад.
Ранее читатели немецкой газеты Die Welt высказались по поводу новогоднего обращения канцлера Олафа Шольца, который пообещал поддерживать Украину, несмотря на все последствия, и призвал соотечественников экономить энергию. Он пообещал немцам добиться независимости от российского газа, сообщает РИА Новости.
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