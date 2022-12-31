Немцы возмутились после новогоднего обращения Шольца

«Отвращение, гнев, стыд, бессилие. После таких заявлений у меня нет слов», — высказался один из комментаторов.

Другой рекомендовал Шольцу объяснить, почему он «провалил энергетическую политику», а расплачиваться приходится немцам.

«Мы должны экономить энергию, в то время как правительство усугубляет энергетические проблемы. У него проблемы с восприятием реальности!» — отреагировал еще один пользователь.

«Надоело слушать его пустые обещания, прошу, пусть Шольц подаст в отставку», — призвал четвертый участник обсуждения.

Один из читателей также признался, что ему стыдно за такого канцлера, как Шольц.

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Бундестаге заявил, что Евросоюз единодушен в своей поддержке Украины. По словам Шольца, поддержка Киева, в том числе санкции против России, будет сохраняться и усиливаться до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины, «Радиоточка НСН»

