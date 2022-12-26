Домохозяйство, потребляющее 20 тысяч киловатт-часов в год, в следующем году вынуждено будет заплатить 2 тысячи 756 евро за год. Это на 1 тысячу 457 евро или 112% больше, чем в текущем году.

Платить больше придется и за электричество. В январе потребители выложат на 44% больше, чем осенью. При этом вмешательство властей Германии поможет сдержать цены на электроэнергию только на 5%.

Германия, пытаясь заместить российские энергоресурсы, рискует оказаться во власти Катара, что демонстрирует «угрозы» эмирата из-за коррупционного скандала в Европарламенте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

