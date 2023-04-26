Пушков раскрыл главный замысел Запада

По его словам, западные страны делают огромную ставку на так называемое «украинское контрнаступление», так как это «уже не контрнаступление Украины, а контрнаступление Запада».

Как сообщалось ранее, возможность начала переговоров между Россией и Украиной может наступить к концу лета 2023 года, сообщает «Радиоточка НСН».

