Пушков раскрыл главный замысел Запада

Анонсированное Киевом наступление является атакой Запада, сообщил в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.

Лавров оценил возможность переговоров с Киевом после контрнаступления ВСУ

По его словам, западные страны делают огромную ставку на так называемое «украинское контрнаступление», так как это «уже не контрнаступление Украины, а контрнаступление Запада».

Как сообщалось ранее, возможность начала переговоров между Россией и Украиной может наступить к концу лета 2023 года, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:ЗападУкраинаАлексей Пушков

Горячие новости

Все новости

партнеры