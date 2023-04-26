Пушков раскрыл главный замысел Запада
26 апреля 202303:11
Анонсированное Киевом наступление является атакой Запада, сообщил в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.
По его словам, западные страны делают огромную ставку на так называемое «украинское контрнаступление», так как это «уже не контрнаступление Украины, а контрнаступление Запада».
Как сообщалось ранее, возможность начала переговоров между Россией и Украиной может наступить к концу лета 2023 года, сообщает «Радиоточка НСН».
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25 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru