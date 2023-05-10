Пушков заявил, что США проиграли схватку за Сирию
Заявление американских властей о том, что Сирия не заслуживает возвращения в Лигу арабских государств, не может изменить новую реальность, сообщил в Telegram член Совета Федерации России Алексей Пушков.
По его словам, восстановление членства Дамаска в региональной организации дезавуирует заявления 2011 года ряда арабских лидеров, а также Запада о неизбежности отставки сирийского президента Башара Асада.
На днях Лига арабских государств одобрила возвращение Сирии в организацию. Членство этой страны в ЛАГ было приостановлено в 2011 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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