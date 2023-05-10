Пушков заявил, что США проиграли схватку за Сирию

По его словам, восстановление членства Дамаска в региональной организации дезавуирует заявления 2011 года ряда арабских лидеров, а также Запада о неизбежности отставки сирийского президента Башара Асада.

На днях Лига арабских государств одобрила возвращение Сирии в организацию. Членство этой страны в ЛАГ было приостановлено в 2011 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

