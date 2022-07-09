Пушков указал на самую большую глупость ЕС

«Вот тогда Германия и Ко в полной мере познают, что такое «дипломатия по-киевски». Старая Европа уже сделала себя заложницей истеричных и потенциально опасных решений прибалтийских республик», — написал сенатор.

Пушков считает, что после вступления Украины в ЕС Европа превратиться в объект постоянных провокаций, неуемных требований и попыток втянуть себя в войну с Россией. Сенатор обратил внимание на то, что европейцы чувствуют это уже сейчас.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что «евро-атлантическая интеграция» станет для Украины уничтожением со стороны Евросоюза.

