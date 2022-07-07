Bloomberg: Европарламент одобрил кредит для Украины на миллиард евро

Европарламент одобрил предоставление Украине кредита в размере одного млрд евро, пишет агентство Bloomberg.

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По данным агентства, это первая часть из запланированной макрофинансовой помощи Киеву в размере девяти млрд евро.

Отмечается, что данный кредит предоставляется с целью помочь Украине в связи с острой нехваткой средств, которая усугубляется «продолжающимися в стране военными действиями».

Ранее издание The Daily Telegraph сообщило, что Украина может лишиться помощи западных стран, если к осени ситуация не изменится в её пользу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияКредитыЕвропарламентЕвросоюзУкраина
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