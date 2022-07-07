Bloomberg: Европарламент одобрил кредит для Украины на миллиард евро
Европарламент одобрил предоставление Украине кредита в размере одного млрд евро, пишет агентство Bloomberg.
По данным агентства, это первая часть из запланированной макрофинансовой помощи Киеву в размере девяти млрд евро.
Отмечается, что данный кредит предоставляется с целью помочь Украине в связи с острой нехваткой средств, которая усугубляется «продолжающимися в стране военными действиями».
Ранее издание The Daily Telegraph сообщило, что Украина может лишиться помощи западных стран, если к осени ситуация не изменится в её пользу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 359 / сут.
Умерли
381 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 178 / сут.
- Городские службы в Москве работают в усиленном режиме из-за непогоды
- Песков ответил на вопрос о сроках «Прямой линии» с Путиным
- Bloomberg: Европарламент одобрил кредит для Украины на миллиард евро
- Джонсон и Зеленский провели переговоры
- Путин рассказал, сколько долларов напечатали США за два года
- Минстрой займется проектированием беспилотных трамвайных линий
- Kyodo: глава МИД Японии не пришёл на ужин министров G20 из-за Лаврова
- СМИ: «Ленинград» не выступит на футбольном Суперкубке из-за губернатора Беглова
- Назван покупатель World of Tanks в России
- Путин назвал выпуск нового «Москвича» непростым вызовом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru