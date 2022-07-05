Сенатор Цеков предрек исход «евро-атлантической интеграции» для Украины
5 июля 202219:59
Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что «евро-атлантическая интеграция» станет для Украины уничтожением со стороны Евросоюза.
По мнению Цекова, в такой ситуации сейчас находится Болгария. Сенатор выразил позицию, что благосостояние Запада базируется на «многовековом грабеже колоний». Он считает, что то же самое ЕС будет делать с Украиной.
Цеков также указал на то, что актуальность идеи евро-атлантизма будет под большим вопросом через 10-20 лет, пишет NEWs.ru.
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5 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru