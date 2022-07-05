Сенатор Цеков предрек исход «евро-атлантической интеграции» для Украины

Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что «евро-атлантическая интеграция» станет для Украины уничтожением со стороны Евросоюза.

По мнению Цекова, в такой ситуации сейчас находится Болгария. Сенатор выразил позицию, что благосостояние Запада базируется на «многовековом грабеже колоний». Он считает, что то же самое ЕС будет делать с Украиной.

Цеков также указал на то, что актуальность идеи евро-атлантизма будет под большим вопросом через 10-20 лет, пишет NEWs.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Украина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры