Пушков указал на крупный просчет Вашингтона
Политика санкций США привела к тому, что урон был нанесен самой американской экономике, сообщил российский сенатор Алексей Пушков.
По его словам, ограничения никак не повлияли на политику РФ. «То есть их санкции стали вредить американской экономике вместо того, чтобы заставить Москву изменить политику», - заявил парламентарий.
Как отметил Пушков, это означает, что санкции были плохо просчитаны, а их негативный эффект для США не предусмотрели.
Как сообщалось ранее, американские власти заблуждались в оценке состояния российской экономики и допустили ошибку, так как посчитали, что лидер России Владимир Путин блефует.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 718 / сут.
Умерли
380 тыс.+66 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 528 / сут.
- Пушков указал на крупный просчет Вашингтона
- Названы новые ограничения для получения водительских прав
- В ВСУ назвали Крымский мост целью номер один для поражения
- Белый дом не смог подтвердить информацию о взятых в плен двух американцев
- Песков: Отношения России и США находятся на нулевой точке
- В правительстве назвали оптимальный курс рубля
- Пасечник: Всем отдавшим приказы об убийствах в ЛНР грозит трибунал
- СМИ: Чехия окажет военную помощь Украине на €335 тыс.
- Гинцбург: необходимо создавать в РФ вакцину от оспы обезьян
- ЮНЕСКО: 770 млн людей не умеют читать и писать
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru