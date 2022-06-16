Пушков указал на крупный просчет Вашингтона

Политика санкций США привела к тому, что урон был нанесен самой американской экономике, сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

Эксперты оценили влияние антироссийских санкций на отрасли экономики

По его словам, ограничения никак не повлияли на политику РФ. «То есть их санкции стали вредить американской экономике вместо того, чтобы заставить Москву изменить политику», - заявил парламентарий.

Как отметил Пушков, это означает, что санкции были плохо просчитаны, а их негативный эффект для США не предусмотрели.

Как сообщалось ранее, американские власти заблуждались в оценке состояния российской экономики и допустили ошибку, так как посчитали, что лидер России Владимир Путин блефует.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com // PolitVesti.com
ТЕГИ:СШААлексей Пушков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры