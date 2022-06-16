Пушков указал на крупный просчет Вашингтона

По его словам, ограничения никак не повлияли на политику РФ. «То есть их санкции стали вредить американской экономике вместо того, чтобы заставить Москву изменить политику», - заявил парламентарий.

Как отметил Пушков, это означает, что санкции были плохо просчитаны, а их негативный эффект для США не предусмотрели.

Как сообщалось ранее, американские власти заблуждались в оценке состояния российской экономики и допустили ошибку, так как посчитали, что лидер России Владимир Путин блефует.

