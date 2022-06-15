Аналитик: Вашингтон заблуждался относительно потенциала экономики России
Американские власти заблуждались в оценке состояния российской экономики и допустили ошибку, так как посчитали, что лидер России Владимир Путин блефует, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление политического аналитика Джеймса Дора в шоу The Jimmy Dore Show на видеохостинге YouTube.
По его словам, российская национальная валюта становится самой надежной в мире, а Россия побеждает в экономическом противостоянии. «Обратный эффект от санкций вызывает рост цен на топливо и продовольствие по всему миру», — сказал эксперт.
Дор также сравнил экономику РФ с немецкой и японской отметив, что попытка прекратить торговое сотрудничество с Москвой может привести к переустройству всего глобального рынка.
Напомним, заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев заявил, что только намерение Запада отказаться от российских энергоресурсов «уже крайне негативно сказывается на миллионах европейцев».
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