Аналитик: Вашингтон заблуждался относительно потенциала экономики России

По его словам, российская национальная валюта становится самой надежной в мире, а Россия побеждает в экономическом противостоянии. «Обратный эффект от санкций вызывает рост цен на топливо и продовольствие по всему миру», — сказал эксперт.

Дор также сравнил экономику РФ с немецкой и японской отметив, что попытка прекратить торговое сотрудничество с Москвой может привести к переустройству всего глобального рынка.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев заявил, что только намерение Запада отказаться от российских энергоресурсов «уже крайне негативно сказывается на миллионах европейцев».

