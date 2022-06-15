Эксперты оценили влияние антироссийских санкций на отрасли экономики
Секторы российской экономики в 2022 году оказались по-разному готовы к беспрецедентному внешнему давлению. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследование «Испытание на прочность. Оценка устойчивости ключевых отраслей российской экономики к негативному влиянию изменившихся внешних условий»рейтингового агентства НКР.
По данным экспертов, сильнее других пострадать из-за санкционного кризиса могут авиаперевозки, черная металлургия, телекоммуникации и связь. НКР предупреждает о дефиците авиазапчастей, проблемах с логистикой и увеличении налоговой нагрузки для металлургов, износе телекоммуникационной инфраструктуры из-за прекращения поставок оборудования.
При этом исследователи считают, что наиболее устойчивыми к кризису будут пищевая промышленность, нефте- и газодобыча, сельское хозяйство и цветная металлургия. Как указывают эксперты, РФ целом самостоятельно покрывает потребности внутреннего рынка в продовольствии, нефтегазовая отрасль обладает рядом внутренних преимуществ, сельхозпроизводителям поможет в том числе поддержка государства, а цветные металлы будут пользоваться спросом на фоне глобального энергоперехода.
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