Хегсет: Трамп хочет завершить конфликт на Украине на выгодных для Киева условиях

Избранный президент США Дональд Трамп выразил намерение завершить конфликт на Украине на условиях, максимально выгодных для Киева. Об этом сообщил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам.

Хегсет подчеркнул, что Трамп ясно дал понять свое стремление к мирному урегулированию, которое обеспечит наилучшие условия для Украины. По словам Хегсета, приоритетом будет достижение соглашения, выгодного именно для украинской стороны.