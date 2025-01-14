Хегсет: Трамп хочет завершить конфликт на Украине на выгодных для Киева условиях

Избранный президент США Дональд Трамп выразил намерение завершить конфликт на Украине на условиях, максимально выгодных для Киева. Об этом сообщил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам.

Хегсет подчеркнул, что Трамп ясно дал понять свое стремление к мирному урегулированию, которое обеспечит наилучшие условия для Украины. По словам Хегсета, приоритетом будет достижение соглашения, выгодного именно для украинской стороны.

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Пит Хегсет — американский журналист, военный и политический комментатор, ветеран войн в Ираке и Афганистане. В ноябре 2024 года избранный президент Дональд Трамп выдвинул его кандидатом на пост министра обороны.

14 января 2025 года в сенате начались слушания по его утверждению, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд Трамп

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