СМИ: провалился план Германии по поставкам СПГ

По его словам, не удастся заменить то количество газа, которое стране понадобится предстоящей зимой. Проблема заключается в отсутствии возможностей для ФРГ найти необходимые для перевозки СПГ суда.

Министр планировал доставить морем в Германию 13 миллиардов кубометров газа в первой половине 2023 года, что частично позволило бы заменить покупаемые у России энергоресурсы.

Напомним, ряд арендодателей в Германии начали сокращать подачу горячей воды в квартирах из-за резкого роста цен на газ и электричество. В Саксонии в 600 квартирах горячую воду теперь будут подавать с перерывами.

