Киссинджер допустил, что Вашингтону придется добиваться смены режимов в авторитарных странах

США могут предпринять действия, направленные на смену режимов в авторитарных странах, считает экс-госсекретарь США, бывший советник президента по национальной безопасности Генри Киссинджер. Об этом политик заявил в интервью Financial Times.

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Киссинджер подчеркнул необходимость понимания различий в идеологии и интерпретации фактов между демократиями и авторитарными режимами, которое следует использовать, оценивая важность возникающих проблем, «а не делать это главным предметом конфронтации, если только мы не готовы сделать смену режима главной целью нашей политики».

«Я думаю, что с учетом развития технологий и огромной разрушительной силы существующего сейчас оружия, [стремление к смене режима] может быть навязано нам враждебностью других [стран], однако нам следует избегать ситуаций, когда мы будем создавать ее собственным поведением», — указал экс-госсекретарь.

Кроме того, Киссинджер выразил обеспокоенность созданием новых видов разрушительного оружия как в авторитарных, так и в демократических странах. По мнению политика, это может «привести к катастрофе ранее непредставимого масштаба», пишет RT.

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