Пушков рассказал о намеке пресс-секретаря Байдена Путину

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание пресс-секретаря американского президента Джо Байдена Джен Псаки о возможном телефонном разговоре главы Белого дома и президента России Владимира Путина.

«Намек ясен и даже слишком... Но должен ли Путин первым звонить Байдену? Надо ли быть выше «условностей»? Но и в Вашингтоне, и в Москве прекрасно отдают себе отчет: в политике условностей не бывает — важно все», — написал Пушков в своем Telegram.

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Ранее пресс-секретарь американского президента Джен Псаки сообщила, что объявлений о возможных телефонных переговорах президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным у Белого дома нет.

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ФОТО: flickr.com // PolitVesti.com
ТЕГИ:Алексей ПушковВладимир ПутинДжо Байден
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