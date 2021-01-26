Пушков рассказал о намеке пресс-секретаря Байдена Путину

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание пресс-секретаря американского президента Джо Байдена Джен Псаки о возможном телефонном разговоре главы Белого дома и президента России Владимира Путина.

«Намек ясен и даже слишком... Но должен ли Путин первым звонить Байдену? Надо ли быть выше «условностей»? Но и в Вашингтоне, и в Москве прекрасно отдают себе отчет: в политике условностей не бывает — важно все», — написал Пушков в своем Telegram.