Байден заявил о готовности обсудить с РФ «проблемные вопросы»

Президент США Джозеф Байден заявил о готовности "без колебаний" обсудить с Россией "проблемные вопросы". Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки ранее сообщила, что о переговорах Байдена с президентом России Владимиром Путиным еще ничего не известно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российско-американские ОтношенияСШАДжо Байден
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