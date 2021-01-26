Байден заявил о готовности обсудить с РФ «проблемные вопросы»
26 января 202100:20
Президент США Джозеф Байден заявил о готовности "без колебаний" обсудить с Россией "проблемные вопросы". Об этом сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки ранее сообщила, что о переговорах Байдена с президентом России Владимиром Путиным еще ничего не известно.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru