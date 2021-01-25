В Белом доме рассказали о возможности беседы Байдена и Путина
Объявлений о возможных телефонных переговорах президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным у Белого дома нет, сообщила на брифинге пресс-секретарь американского президента Джен Псаки.
«Я не могу предсказать для вас какие-либо разговоры на данном этапе, но, конечно, президент снимает трубку, общается с рядом иностранных лидеров, европейцами и другими», — цитирует Псаки РИА Новости.
При этом пресс-секретарь отметила, что ряд звонков американского лидера запланирован на ближайшие дни. Когда беседы состоятся, Белый дом сообщит об их содержании.
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