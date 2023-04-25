Лавров оценил возможность переговоров с Киевом после контрнаступления ВСУ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявления Запада о возможности переговоров с Украиной после успешного контрнаступления ВСУ.
Подобные предположения глава МИД назвал «шизофреническими». По его словам, Россия четко и ясно изложила свои цели на Украине.
«А вот какая цель у США, у НАТО, у Евросоюза? Накачивать Украину вооружениями», - сказал Лавров в ходе пресс-конференции в Организации Объединенных Наций.
Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Россия стремится исключить любые угрозы с территории соседней страны.
Газета The Washington Post со ссылкой на опубликованные в Сети документы Пентагона сообщила, что переговоров России и Украины в 2023 году не будет. По данным издания, наиболее вероятно, что ни одна из сторон не сможет достичь решающего преимущества, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru