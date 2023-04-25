Лавров оценил возможность переговоров с Киевом после контрнаступления ВСУ

Подобные предположения глава МИД назвал «шизофреническими». По его словам, Россия четко и ясно изложила свои цели на Украине.

«А вот какая цель у США, у НАТО, у Евросоюза? Накачивать Украину вооружениями», - сказал Лавров в ходе пресс-конференции в Организации Объединенных Наций.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Россия стремится исключить любые угрозы с территории соседней страны.

Газета The Washington Post со ссылкой на опубликованные в Сети документы Пентагона сообщила, что переговоров России и Украины в 2023 году не будет. По данным издания, наиболее вероятно, что ни одна из сторон не сможет достичь решающего преимущества, передает «Радиоточка НСН».

